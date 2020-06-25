شكرا لمتابعة خبر عن الأمم المتحدة : تدعو للضغط على اطراف الصراع في اليمن لوقف الحرب .. التي أدت إلى أسوأ كارثة إنسانية في العالم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، إلى مزيد من الضغط على الأطراف المتحاربة في اليمن للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب التي أدت إلى أسوأ كارثة إنسانية في العالم .

وقال غوتيريش في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، إن الشعب اليمني "يعاني معاناة بالغة" وإن فيروس كورونا يزيد من سوء هذه المعاناة.

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وأضاف أن الأمم المتحدة تعمل على التقريب بين الأطراف، وتعزيز "تدابير بناء الثقة، خاصة فيما يتعلق باستخدام المطار والموانئ ودفع الرواتب وبدء عملية سياسية في الوقت نفسه."

وتابع غوتيريش "ما زلت واثقا من إمكانية تحقيق ذلك. نحن بحاجة إلى الضغط على كل أطراف الصراع وجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة من أجل التأكد من أن تؤدي المناقشات المكثفة التي أجريناها في هذا الصدد إلى نتيجة إيجابية."

وتأتي تصريحات غوتيريش قبيل إحاطة المبعوث الاممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، في الجلسة المغلقة لمجلس الأمن امس الأربعاء.