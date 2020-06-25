شكرا لمتابعة خبر عن الجيش الوطني : يحقق انتصارات نوعية ويحرر مواقع جديدة في جبهة نهم والجوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الجيش الوطني الأربعاء استعادة عدة مواقع من قبضة جماعة الحوثي شرقي صنعاء وفي محافظة الجوف شمالي اليمن.

وقال الناطق باسم الجيش العميد عبده مجلي، إن قوات الجيش حررت عددا من المواقع في منطقتي صلب ونجد عتق بجبهة نهم شرقي محافظة صنعاء، وتمكنت من القضاء على جماعة الحوثي التي حاولت التسلل إلى بعض المواقع في الجبهة" وفقًا لموقع الجيش "سبتمبر نت".

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واضاف أن قوات الجيش شنت هجومًا واسعًا مسنودة بمقاتلات التحالف على مواقع تمركز الحوثيين في محافظة الجوف.

وأكد أن الجيش تمكن من استعادة عدد من المواقع في جبهات الجدافر والاقشع.

وفي محافظة البيضاء (وسط البلاد)، قال مجلي إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية أحبطا محاولات تقدم للحوثيين في جبهة قانية.

وأشار إلى أن قوات الجيش تمكنت من القضاء على مجاميع جماعة الحوثي التي حاولت التسلل إلى سوق قانية وبعض المواقع في الجبهة.

وأضاف أن "المواجهات كبدت الحوثيين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، بالإضافة إلى استعادة أسلحة وذخائر متنوعة من قبضتهم".

ومنذ ايام تشهد جبهات نهم (شرق صنعاء) والجوف والبيضاء معارك عنيفة بين قوات الجيش والحوثيين وسط دعوات دولية بخفض التصعيد العسكري.