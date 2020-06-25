شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : هذا ماسيحصل للمحافظات اليمنية خلال الساعات القادمة . والان مع التفاصيل

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