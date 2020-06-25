شكرا لقرائتكم خبر عن "الرويشان" يشن هجوما حادا على السعودية والرئيس هادي ويكشف عن مخطط سري لتقسيم اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الخميس 25 يونيو 2020 01:53 صباحاً - تحدث وزير الثقافة الأسبق، خالد الرويشان، عن الهدف السري من اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي في العاصمة السعودية.

وقال الرويشان، في منشوره الأخير بالفيسبوك إن "الهدف السري من اتفاق الرياض هو إضفاء الشرعية الدولية والعربية للمجلس الانتقالي لتقسيم اليمن، وفي حضور الأمم المتحدة والجامعة العربية ودول مجلس الأمن الخمس الدائمة".

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وأضاف الرويشان : "لم يتحقق بندٌ واحد من بنود الاتفاقية حتى الآن".. مؤكدًا أن "الذي تحقق اليوم بنجاح هو طوابير سفراء العالم لمقابلة قائد المجلس الانتقالي الانفصالي المقيم في قلب الرياض".

وأشار الرويشان بالقول: "تحقق الهدف غير المعلن من الاتفاقية، ولم يتحقق أي بندٍ مكتوبٍ فيها ومعلن". واستطرد قائلا :"تم توقيع الاتفاقية في القاعة الضخمة الفخمة الزرقاء الموشاة بالذهب أمام العالم كله" ..مضيفا القول إن "السياسي اليمني الأغبر يثيره الأزرق الموشى بالذهب! .. يبهره ويلجم لسانه، تماماً مثل إثارة الأحمر القاني لثيران حلبات المصارعة".

وأشار إلى أن "طابور السفراء أمام قصر الزبيدي الفخم في الرياض، بينما هادي محاصرٌ بنفسه واكتئابه في زاويةٍ ما .. في قصرٍ ما ..لم يعد يتذكر عنوانه أحد".

مؤكدًا أن "هذا هو هدف اتفاقية الرياض .. بالضبط". حسب وصفه.

المصدر وطن الغد