‏في هذه الأجواء الحارة لابد من التعري .. الفنانة السورية "سلاف فواخرجي" بإطلالة صيفية فاضحة كشفت مناطقها الحساسة..(شاهد الصور).

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - ‏نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجى، صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت سلاف فواخرجى، بإطلالة صيفية وهى ترتدى فستان الوان مكشوف الكتفين، ومن الناحية الجمالية، أعتمدت على الماكياج الناعم مع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه، وتركت شعرها الأحمر القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • شاهدو كيف كانت ردة فعل الزعيم عادل امام في برنامج "رامز مجنون رسمي" وكيف انتقم منه رامز جلال ، ولماذا رفضت قناة MBC بث الحلقة .."فيديو مسرب" • شاهد كيف انتقم الله من رامز جلال وزوجته بسبب برنامج المقالب الذي تبثه قناة MBC .. "فيديو" • تسريب فيديو فاضح لاميرة كويتية فاتنة الجمال وهي عارية بين احضان عشيقها .. شاهد • ظهور فاضح للفنانة نسرين طافش .. ارتدت ملابس عارية وكشفت عن مناطقها الحساسة .. شاهد • مذيعة قناة الجزيرة علا فارس تتجاوز الحدود بملابس فاضحة ليس لها مثيل ..شاهد عندما يجتمع الجمال والاثارة ..صور • علامات الساعة الكبرى ظهرت اليوم في السعودية امام الاف المسلمين ..شاهد ما الذي حدث .."فيديو" • مارست الـ.زنا وهي متزوجة.. اعترافات مثيرة لخاطفة الدمام وشركائها في التحقيقات • فضيحة مدوية للاعلامية السعودية "نادين البدير" ..شاهدو الفيديو الذي هز المملكة • ‏استعرضت قوامها وانحناءات جسدها لتبهر المتابعين "إيمان العميري" نجمة برنامج ستار أكاديمي تخطف القلوب وتثير متابعيها..(شاهد قوامها). Advertisements • ‏"قمر اللبنانية" تتعرى وتتحدى الجميع ...(صور+تفاصيل). • الفنانة هيفا وهبي تستعرض مفاتنها في الصالة الرياضية بشكل صادم ..شاهد فيديو فاضح • عندما يجتمع الجمال التركي مع جمال البحر تكون النتيجة ظهور ناعم وفاضح للمثلة الشهيرة "ديميت اوزديمير"..(صور). • عاجل : الموت يفجع الفنانة "أحلام" والحزن يجتاح الوطن الفني • ظهور فاضح وصادم للمذيعة علا فارس .. شاهد الملابس العارية والمثيرة التي ارتدتها ..صور • فضيحة جديدة لإبنة الفنان عمرو دياب داخل السوبر ماركت ..شاهد الصور • ‏كل امرأة لها طريقة مختلفة في سهرتها مع زوجها...شاهد سهرة فاضحة ل "غادة عبدالرزاق" مع زوجها ..(شاهد الفيديو) • ‏في هذه الأجواء الحارة لابد من التعري .. الفنانة السورية "سلاف فواخرجي" بإطلالة فاضحة كشفت مناطقها الحساسة ..شاهد الصور • هل تخيلتم شكل ابنة الفنانة احلام .. شاهدو المفاجأة في اول ظهور لها .."صور" • تسريب صور فاضحة لابنة امير خليجي وهي عارية بين احضان حبيبها .. شاهد ----------------------- في سياق آخر، تنتظر سلاف عرض مسلسلها «خط ساخن» الذي تم تأجيل عرضه لعدة مرات، وتم الانتهاء من تصويره.

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