شكرا لمتابعة خبر عن توضيح هام من النائب عبده بشر حول صرف المرتبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - توضيح هام من النائب عبده بشر حول صرف المرتبات

أوضح النائب البرلماني الشيخ عبده بشر أن هناك تأكيدات من الأطراف المعنية بصروف رواتب جميع الموظفين، وأن المساعي مستمرة حتى تخرج هذه الوعود والتأكيدات الى أرض الواقع.

وقال النائب عبده بشر في تغريدة له على تويتر إن الحملة المليونية المطالبة بصرف جميع رواتب الموظفين مستمرة، حتى يتحقق ذلك ويتم يتعويض الموظفين جراء ما لحقهم بسبب انقطاع صرف المرتبات.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:-

عاجل..السعودية تباغت الشرعية والانتقالي والحوثي وتعلن رسميا موقفها من الوحدة اليمنية وانفصال الجنوب

فضيحة مدوية للرئيبس الجنوبي الاسبق علي سالم البيض بسبب 15 ألف دولار..ما فعله البيض لا يصدقه لا الجنوبيين ولا الشماليين ولكن هذا هو ماحدث فعلا

مجلة عالمية تكشف عن افضل دولة عربية تشعر النساء فيها بالامان والطمانينة..شاهد من هي الدولة الاولى عربيا واين موقع الامارات واليمن من الترتيب العربي والعالمي

Advertisements

هاني بن بريك يغضب القيادة السعودية بهذا الكلام الجارح والمهين..لن تصدق ماذا قال بن بريك وكيف كان الرد السعودي عليه

شاهد الرئيس الراحل علي عبد الله صالح قبل ان يتولى الحكم ويظهر حافي القدمين ويمارس هذا العمل المضحك ( صورة نادرة )

10 عادات سيئة وخاطئة اياك ان تمارسها لأنها تتسبب في تدمير الكلى وتهدد حياتك انت واقراد اسرتك فتجنبها ولا تفعلها ابدا



يمني من ابناء هذه المحافظة يرتكب جريمة مروعة تقشعر لها الابدان وهزت وجدان كل اليمنيين..وقناة العربية تصفها بجريمة القرن



غرامة مالية ضد رئيس الوزراء لعدم ارتدائه الكمامات الواقية من كورونا خلال زيارته لهذه المنطقة وتجبره على دفع هذا المبلغ ..والسلطات تؤكد انه لا فرق بين كبير

هل تذكرون المطبع السعودي الذي قال ان اليهودية افضل من الاسلام..شاهد الكارثة المروعة التي وقعت له وجعلته يستغيث بولي العهد لإنقاذه من الموت(صورة صادمة)

عاجل وخطير..السعودية تنقلب على الرئيس هادي وتفسد فرحة انتصارات قوات الشرعية وترسل قبل قليل فرقة عسكرية لانقاذ الانتقالي من هزيمة ساحقة في جعار وزنجبار

وأضاف "اذا استمر عدم الاحساس بالمسؤولية ولم تم البدء بخطوات عملية للصرف، فإننا ندعو الجميع للبدء بالمرحلة الثانية من التصعيد.. مستمرون".