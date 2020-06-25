شكرا لمتابعة خبر عن عاجل..السعودية تباغت الشرعية والانتقالي والحوثي وتعلن رسميا موقفها من الوحدة اليمنية وانفصال الجنوب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..السعودية تباغت الشرعية والانتقالي والحوثي وتعلن رسميا موقفها من الوحدة اليمنية وانفصال الجنوب

2020/06/25 الساعة 02:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل..السعودية تباغت الشرعية والانتقالي والحوثي وتعلن رسميا موقفها من الوحدة اليمنية وانفصال الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.