حضرموت: مكتب الصحة يعلن بدء انحسار فيروس كورونا في الوادي والصحراء

أكد، مكتب الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضرموت، أن مؤشرات الترصد تشير الى انحسار فيروس كورونا في الوادي والصحري.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطوارئ لمناقشة تقرير مكتب الصحة حول الوضع الوبائي لفيروس كورونا والجهود المبذولة من قبل الطواقم الطبية لمواجهة الجائحة وتقديم الخدمات الطبية للمصابين.

بحسب وكالة سبأ، فقد أرجع مدير مكتب الصحة الدكتور هاني العمودي، السبب في ذلك، إلى "التعامل السليم من قبل المواطنين مع الإرشادات والتوجيهات الصحية التي انعكست في تعزيز الجانب الوقائي".

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وطالب مدير مكتب الصحة، بضرورة التغلب على الإشكاليات التي تواجه عمل بعض المرافق الصحية لتمكين الكوادر الطبية من القيام بمهامها والرفع بالاحتياجات والاشكاليات الى قيادة وزارة الصحة لاتخاذ المعالجات المناسبة.

وأكد وكيل المحافظة على التعاطي المسئول مع الجائحة من خلال أخذ الإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس.

وأكدت اللجنة في الاجتماع على زيادة الاهتمام ورعاية الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة والعمل على حمايتهم من خلال توعيتهم بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة، وتجنب التجمعات والازدحام.

