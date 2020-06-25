شكرا لبحثكم عن خبر السعودية تقر اجراءات حازمة حول مواقيت الدروس والمحاضرات في المساجد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أصدرت الحكومة السعودية سماحا بإقامة الكلمات والدروس في المساجد والجوامع بمناطق المملكة بدءًا من اليوم، على أن تكون الكلمة بعد الصلاة مباشرة، ولا تتجاوز 10 دقائق بحد أقصى.

نشرت "عكاظ"، اليوم الأربعاء، أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية قررت:

يصلي المسلمون أثناء ليلة القدر، مطبقين لقاعدة التباعد الاجتماعي، بعد تفشي مرض الفيروس التاجي (كوفيد-19) الذي يسببه كورونا، خلال شهر رمضان في المسجد الحرام في مكة، المملكة العربية السعودية 19 مايو 2020

"السماح بإقامة الكلمات والدروس في المساجد والجوامع بمناطق المملكة بدءًا من اليوم 3 / 11 / 1441هـ، على أن تكون الكلمة بعد الصلاة مباشرة، ولا تتجاوز 10 دقائق بحد أقصى، وفي ما يتعلَّق بالدروس فيكون الدرس متوافقًا مع ضوابط بروتوكول مدة فتح المساجد؛ وذلك بما لا يتجاوز نصف ساعة".

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وأضافت الصحيفة: "أكد فضيلة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون الدعوة والإرشاد الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيل، أنَّ الوزارة في تواصل مستمر مع الجهات المعنيَّة؛ لحرصها على صحة المواطن والمقيم في ظل جائحة كورونا، مؤكدًا أنَّ قرار السماح بعودة الدروس والمحاضرات في المساجد مشروط بالالتزام بالبروتوكولات الخاصَّة بمدة فتح المساجد وإغلاقها".

بدوره أوضح الدكتور محمد العقيل أن: "العمل بحلقات تحفيظ القرآن الكريم ودور التحفيظ النسائية مستمر عبر تقنيات التَّعليم عن بُعد من خلال الوسائل التَّقنية القائمة منذ بداية هذه الأزمة حتى إشعار آخر".

بدوره كشف محمد العبدالعالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، الفترة المتوقعة لانتشار فيروس كورونا في المملكة.

وقال العبدالعالي، خلال مؤتمر صحفي، إن بقاء فيروس كورونا وانتشاره، من المتوقع أن يستمر لفترات طويلة، بحسب صحيفة "عاجل".

وأشار المتحدث باسم الصحة السعودية، إلى أن "الجهات الصحية تتعامل مع الفيروس وفقا لما يستجد من الممارسات الوقائية".