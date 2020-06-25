شكرا لبحثكم عن خبر حقيقة استعادة الجيش والقبائل لجبهة قانية من مليشيات الحوثي؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت مصادر قبلية أن قوات الجيش تمكنت من استعادة السيطرة على سوق #قانية بمحافظة #البيضاء من مليشيات #الحوثي بإسناد رئيسي وحاسم من قبيلة #مراد .

وكان أعلن الجيش الوطني، أعلن الثلاثاء، التصدي لهجوم واسع شنته جماعة الحوثي على مواقع له في جبهة قانية شمال محافظة البيضاء (وسط اليمن).

وقالت مصادر محلية إن جماعة الحوثي سيطرت الثلاثاء على عدد من مواقع الجيش في قانية بينها الجبال السود وسوق قانية، قبل أن يتمكن الجيش من استعادة السوق.

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وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن الجيش يواصل المعارك لاستعادة المواقع التي سيطرت عليها جماعة الحوثي في جبهة قانية.

وأكد أن طيران التحالف استهدف بـ10 غارات تعزيزات لجماعة الحوثي كانت في طريقها إلى جبهة قانية أسفرت عن تدميرها بالكامل.

ويخوض الجيش الوطني منذ نحو أسبوع معارك متواصلة ضد جماعة الحوثي في جبهة قانية بالمناطق الحدودية بين مأرب والبيضاء.