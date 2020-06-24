شكرا لبحثكم عن خبر مصدر عسكري : تعثر جهود وساطة سعودية في ابين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر عسكرية لصحيفة عدن الغد ان جهود وساطة سعودية لوقف الحرب الدائرة في زنجبار تعثرت. ووصلت لجنة سعودية الى زنجبار وشقرة يوم الاربعاء والتقت قيادات عسكرية من طرفي النزاع. وقال مصدر عسكري ان الجهود العسكرية لهذه الوساطة تعثرث. Advertisements ورحب طرفي النزاع بوصول اللجنة لكن الاشتباكات تجددت لحظة مغادرة اللجنة. ودعا السفير السعودي في اليمن السيد محمد آل جابر الى دعم جهود وقف إطلاق النار في ابين. وقالت مصادر ميدانية ان طرفي القتال تبادلوا قصفا مدفعيا لساعات. وتسلط هذه الواقعة الضوء على تعقد ملف النزاع في ابين.

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