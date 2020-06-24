شكرا لبحثكم عن خبر قائد عسكري جنوبي يوجه رسائل هامة للتحالف وطرفي الصراع بأبين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تحدث قائد لواء الشهيد "أحمد سيف المحرمي اليافعي" بمديرية سباح بمحافظة أبين، العميد عبدالله زيد الاحمدي عن الوضع العسكري في الجنوب عامة وأبين خاصة موجها رسائل هامة للتحالف العربي وطرفي الصراع بجبهات أبين.

وقال العميد عبدالله زيد الاحمدي في تصريح صحفي: أن الوضع العسكري في أبين يتطلب من التحالف تحمل مسئولياته تجاه شعبنا الجنوبي وحليفه الأساسي والمخلص الذي أثبت بجداره أنه شعب لا يعرف الغدر أو الخيانة وقدم خيرة رجاله في الدفاع عن العروبة والسلام الحنيف وسنة رسوله عليه افضل السلام.

وأضاف: انه من العيب أن يقف التحالف موقف المتفرج للصراع الدامي في أبين والذي يقتل فيه خيرة الرجال من أبناء الجنوب سوى كان من هذا الطرف أو ذاك، مشيرا إلى أن التحالف العربي يدرك تماماً أن معظم القوى العسكرية في المحافظات الشمالية سلمت للحوثي ألويتها ومناطقها العسكرية وعتادها وتتوجه هذه الالوية المهزومة صوب الجنوب.

كما أوضح أن التحالف لم يكن له اي موقف في معاقبة هولاء "المتحالفين" مع الحوثي سراً لإسقاط الجنوب من قبل القوى الشمالية التي تستغل خلافاتنا في البيت الجنوبي كما استغلها عفاش في حرب 94م بالغاء اتفاق الوحدة واحتلال الجنوب عسكرياً.

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واشار الاحمدي إلى أن هذا السيناريو متواجد حالياً في شقرة باسم الشرعية وفتاوى التكفير والتحريض واستخدام عناصر مشبوهة تريد اجتياح عدن وإسقاط الجبهات المتمركزة في الضالع ويافع وكرش والمسمير والصبيحة وثره وفتح المجال للحوثي الذي سلموه محافظات الشمال، والخطة تسليمه المحافظات التي تحررت من مليشيات إيران في عام 2015م وبالوكالة تحت غطاء الشرعية ، وايضاً حذر من تقاعس التحالف العربي في وقف هذه الحرب العبثية والخطيرة على الجنوب.

وفي السياق ذاته دعا الاحمدي كافة القوى العسكرية الجنوبية دون استثناء إلى وقف إطلاق النار ووقف الحرب، للحفاظ على ما تحقق من إنجازات سياسية وعسكرية للقضية الجنوبية، التي اتت بفضل الله اولاً وبدماء وتضحيات الشهداء والجرحى ثانياً، وأضاف أنه من العيب أن نتهاون ونضحي بهذه المكاسب لمجرد مناكفات أو صراع عن مصالح أو حفنة من الأموال تحصل من اعداء الجنوب.

كما دعا أبناء الجنوب إلى نبذ الخلاف قائلاً: يجب على كل مناضل حقيقي ومخلص للجنوب ان لا يذهب في اتجاه آخر مهما اختلف مع اي قوة جنوبية ،لان الجنوب وطن وهوية وتاريخ ومستقبل أجيالنا جميعاً، وكذلك طالب أبناء الجنوب إلى مساندة المجلس الانتقالي قائلاً: ان المنجزات التي يحققها الانتقالي هي مكسب لنا جميعاً من المهرة شرقاً الى باب المندب غرباً وبالتالي علينا أن لا نعمل ضد قيادات تعمل في خدمة هدفنا وحلمنا ومستقبل اولادناً، مشيراً أن المناصب والمصالح الشخصية تذهب ويبقى الوطن الجنوبي وهو اكبر مكسب ومنجز وعلى المتهاونين بهذا الامر أن يعيدوا حساباتهم لان التاريخ لا يرحم.

*من صالح البخيتي