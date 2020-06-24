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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المهرة.. مناقشة الاحتياجات التنموية لمديريتي شحن وحوف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
ناقش محافظ المهرة محمد علي ياسر، اليوم، مع مدير عام مديرية شحن محمد زعبنوت و مدير عام مديرية حوف حاتم مكي، احتياج المديريتين من المشاريع الخدمية والتنموية، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.
وأطّلع المحافظ على احتياجات المواطنين من الخدمات الأساسية في المديريتين، مؤكدا حرص السلطة المحلية على تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.
وشدد المحافظ على ضرورة وضع آلية لدخول الزائرين إلى محمية حوف، ومنع الإزدحام والتجمعات.
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