شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشييع جثمان رئيس عمليات المنطقة العسكرية الثالثة وعدد من مرافقيه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 يونيو 2020

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شيع اليوم الأربعاء بمحافظة مارب، جثامين رئيس عمليات المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن ناجي حنشل، وعدد من مرافقيه، والذين استشهدوا في ميدان الشرف والبطولة دفاعاً عن الثورة والجمهورية والمكتسبات الوطنية، وفقا لوكالة سبا الشرعية.

وجرت مراسيم التشييع بحضور رئيس العمليات الحربية في الجيش الوطني اللواء الركن ناصر الذيباني، وقائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن احمد حسان جبران، وعدد من القيادات العسكرية، ومن ثم نقلت الجثامين ملفوفة بعلم الجمهورية في موكب جنائزي إلى مثواهم الأخير في مقبرة الشهداء بمارب.