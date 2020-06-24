وصول 154 مواطنا يمنيا عالقا في مصر إلى مطار عدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وصلت إلى مطار عدن الدولي بالعاصمة المؤقتة عدن، مساء اليوم، رحلة لشركة الخطوط الجوية اليمنية على متنها 154 مواطنا يمنيا عالقا في مصر، وذلك عقب خضوع جميع المسافرين لإجراء فحص الـ PCR وتأكيد خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا، وفقا لوكالة سبا الشرعية.



واتخذت الجهات المختصة في مطار عدن الإجراءات اللازمة تجاه المسافرين العائدين إلى أرض الوطن، وفقا للبروتوكولات التي حددتها اللجنة الوطنية العليا للطوارئ بخصوص عودة المواطنين اليمنيين العالقين بعدد من الدول خارج البلاد.

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