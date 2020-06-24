أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 يونيو 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الأربعاء الموافق 24 يونيو 2020 وهي كالتالي :

مكتب الصحة : فيروس كورونا بدأ بالانحسار في وادي وصحراء حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/487215/ قيادي حوثي يغري أطفال بالحديدة لممارسة الدعارة https://www.elyamnelaraby.com/487221/ محافظ حضرموت يترأس اجتماعاً عبر الانترنت بالإخوة وكلاء المحافظة ومديري المرافق الخدمية https://www.elyamnelaraby.com/487222/ أنشطة إنسانية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمديريات الساحل https://www.elyamnelaraby.com/487223/ بدء نشر مراقبين عسكريين في أبين لتنفيذ وقف إطلاق النار Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/487228/ إب.. وقفة إحتجاجية لباعة ومواطنين ضد جرف ممتلكاتهم من قبل مليشيا الحوثي https://www.elyamnelaraby.com/487252/ تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا بتعز https://www.elyamnelaraby.com/487283 مقتل 8 حوثيين بينهم قناص في محاولة تسلل بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/487285 تسجيل 23 حالة إصابة جديدة بكورونا في المحافظات المحررة https://www.elyamnelaraby.com/487291/ الجيش يحبط تسللات حوثية في قانية ويستعيد مواقع في نهم https://www.elyamnelaraby.com/487295

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