شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل ... ’’الرويشان” يفتح النار على الجميع .. هاجم ‘‘الرئيس هادي’’ واتهم” السعودية‘‘ وسخر من ‘‘سفراء الدول العظمى‘‘ وكشف عن ’’الهدف السري لاتفاق الرياض‘‘ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء ، ٢٤ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ١١:٥٢ مساءً (الخليج 365_متابعات)

كشف وزير الثقافة الأسبق، خالد الرويشان ، عن الهدف السري من اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي في العاصمة السعودية الرياض .

وقال الرويشان، في منشور له على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك إن “الهدف السري من اتفاق الرياض هو إضفاء الشرعية الدولية والعربية للمجلس الانتقالي لتقسيم اليمن، وفي حضور الأمم المتحدة والجامعة العربية ودول مجلس الأمن الخمس الدائمة”.

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وأضاف الرويشان : “لم يتحقق بندٌ واحد من بنود الاتفاقية حتى الآن”.. مؤكدًا أن “الذي تحقق اليوم بنجاح هو طوابير سفراء العالم لمقابلة قائد المجلس الانتقالي الانفصالي المقيم في قلب الرياض في إشارة منه إلى عيدروس الزبيدي”.

وأشار الرويشان بالقول: إلى أن ” الهدف غير المعلن من الاتفاقية قد تحقق بالفعل ، بينما لم يتحقق أي بندٍ مكتوبٍ فيها ومعلن”.

واستطرد قائلا :”تم توقيع الاتفاقية في القاعة الضخمة الفخمة الزرقاء الموشاة بالذهب أمام العالم كله” ..مضيفا القول إن “السياسي اليمني الأغبر يثيره الأزرق الموشى بالذهب! .. يبهره ويلجم لسانه، تماماً مثل إثارة الأحمر القاني لثيران حلبات المصارعة”.

“الرويشان” يفتح النار على الجميع .. “ ولفت إلى أن “طابور السفراء أمام قصر الزبيدي الفخم في الرياض، بينما الرئيس هادي محاصرٌ بنفسه واكتئابه في زاويةٍ ما .. في قصرٍ ما ..لم يعد يتذكر عنوانه أحد”. مؤكدًا أن “هذا هو هدف اتفاقية الرياض .. بالضبط”. حسب وصفه.