شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي في الانتقالي ... يتهم السفير السعودي لدى اليمن بمحاولة حجب وتكميم أفواه الإعلام الجنوبي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء ، ٢٤ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:١٥ مساءً (الخليج 365_متابعات)

اتهم قيادي في اللمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر بمحاولة حجب وتكميم أفواه الإعلام الجنوبي عن مواكبة ثورة الجنوب .

وقال مسؤول الدائرة الاعلاميه في الانتقالي الجنوبي أن تغريده السفير آل جابر التي علق فيها على مستجدات الأوضاع في ابين لم تكن موفقة ولا تنسجم مع تطلعات الشعب الجنوبي الحر الذي لم ولن يقبل بسياسة تكميم الأفواه أو تقييد الحريات التي يسعى ال جابر إلى فرضها على أبناء الجنوب حسب تعبيره .

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وكان السفير السعودي لدى اليمن قد دعا الإعلاميين والناشطين اليمنين على وسائل التواصل الاجتماعي دعم الجهود الصادقة؛ لحقن الدماء وتنفيذ اتفاق الرياض.

وقال “آل جابر”في تغريدة على حسابة الشخصي بموقع بتويتر : بدأت قوات التحالف نشر مراقبين لوقف إطلاق النار في محافظة أبين بالتنسيق مع القوات الحكومية ومليشيا الانتقالي المدعوم إماراتيا.

قيادي في الانتقالي : يتهم السفير السعودي وأضاف في مضمون تغريدته : أناشد الإعلاميين والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي دعم الجهود الصادقة لحقن الدماء وتنفيذ اتفاق الرياض، فالكلمة أمانة، فلتكن كلمتكم لرأب الصدع ووأد الفتنة.