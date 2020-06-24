شكرا لمتابعة خبر عن مصادر : لجنة المراقبة السعودية تغادر بعد تعثر الوساطة لوقف القتال في ابين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية ان لجنة المراقبة السعودية التي وصلت اليوم الى ابين غادرت جبهات القتال بعد تعثر جهودها لوقف القتال بين القوات الحكومية وقوات الانتقالي.

ووصلت لجنة سعودية الى زنجبار وشقرة يوم الاربعاء والتقت قيادات عسكرية من طرفي النزاع.

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وقال مصدر عسكري ان الجهود العسكرية لهذه الوساطة تعثرت.

ورحب طرفي النزاع بوصول اللجنة لكن الاشتباكات تجددت لحظة مغادرة اللجنة.

ودعا السفير السعودي في اليمن السيد محمد آل جابر الى دعم جهود وقف إطلاق النار في ابين.

وقالت مصادر ميدانية ان طرفي القتال تبادلوا قصفا مدفعيا لساعات.

وتسلط هذه الواقعة الضوء على تعقد ملف النزاع في ابين.