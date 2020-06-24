شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات مروعة .... في طرفة عين تمساح يلتهم فتاة وحينما هرع أصدقائها لإنقاذها كانت المفاجأة صــــادمة ... "فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الأربعاء 24 يونيو 2020 10:52 مساءً - أظهرت لقطات مروعة ، لحظة انتشال أطراف امرأة من أمعاء تمساح بعد وقت قصير من أكلها .

وفي التفاصيل ، وفقا لصحيفة ديلي ميل ، انقض التمساح المتوحش على امرأة تبلغ من العمر 45 عامًا ، سميت باسم فاطمة ، بينما كانت تصطاد في نهر في شمال كاليمانتان ، إندونيسيا ، ليلة الجمعة الماضية . وأشارت الصحيفة ، إلى أن أصدقاء الضحية كانوا مصدومين حينما سمعوا صرخات فاطمة وشاهدوا في رعب عندما قامت التمساح بتثبيت فكيها حول جسدها وجرها تحت سطح الماء .

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وبعد فترة وجيزة من إلتهام الضحية ، تم الامساك بالتتمساح البالغ طوله 19 قدمًا في اليوم التالي بعد أن اصطاده السكان الغاضبون .

تظهر لقطات مروعة شق السكان المحليين لامعاء التمساح وإزالة أطراف الضحية من بطنه بعد ابتلاعها بالكامل .

وكان تم العثور على رأس فاطمة المقطوع وأجزاء الجسم الأخرى في وقت لاحق في مكان قريب ، بعد أن تم إلتهمها من قبل التمساح .

قال أمير الدين ، رئيس وكالة تاركان الوطنية أن الشرطة أطلقت النار على التمساح أولًا ، ثم أقدم السكان المحليين عل شق معدة التمساح حيث عثورا على أجزاء من جسد الضحية في أمعاء التمساح المقتول .

وقال شهود عيان إن فاطمة تعرضت لهجوم من قبل تمساح كبير بينما كانت تصطاد في المياه في جزيرة تيبي في بولونجان ريجنسي .

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