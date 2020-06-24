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صنعاء - ياسمين الخيامي - هاني بن بريك يغضب القيادة السعودية بهذا الكلام الجارح والمهين..لن تصدق ماذا قال بن بريك وكيف كان الرد السعودي عليه

نشر نائب رئيس المجلس الانتقالي اليمني الجنوبي، هاني بن بريك، تغريدات اعتبرها صحفي سعودي استخفافا ببلاده.

وقال بن بريك إن الحكومة الشرعية التي تستضيفها السعودية نقضت اتفاقاتها أكثر من مرة، مضيفا أن "رجال الجنوب" سيقومون بالواجب، وإن "الحرج مرفوع". وتابع بن بريك المدعوم إماراتيا، بأن الرياض تستضيف "الحكومة اليمنية الإخونجية"، متهما هذه الحكومة بـ"غزو الجنوب" وتسليم الشمال للحوثيين. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:- هاني بن بريك يغضب القيادة السعودية بهذا الكلام الجارح والمهين..لن تصدق ماذا قال بن بريك وكيف كان الرد السعودي عليه شاهد الرئيس الراحل علي عبد الله صالح قبل ان يتولى الحكم ويظهر حافي القدمين ويمارس هذا العمل المضحك ( صورة نادرة ) 10 عادات سيئة وخاطئة اياك ان تمارسها لأنها تتسبب في تدمير الكلى وتهدد حياتك انت واقراد اسرتك فتجنبها ولا تفعلها ابدا

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