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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد الرئيس الراحل علي عبد الله صالح قبل ان يتولى الحكم ويظهر حافي القدمين ويمارس هذا العمل المضحك ( صورة نادرة )

نشرت ، اليوم ، صورة نادرة للرئيس السابق علي عبدالله صالح، وهو داخل مقهاية بوسط العاصمة صنعاء ، يتناول الشيشة القديمة وحيداً.

وتعود الصورة التي رصدها " أحداث نت " على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى العام 1958م ، أي قبل وصوله إلى سدة الحكم بعشرين عاما.

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شاهد الرئيس الراحل علي عبد الله صالح قبل ان يتولى الحكم ويظهر حافي القدمين ويمارس هذا العمل المضحك ( صورة نادرة )

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وتظهر الصورة ، صالح وهو فوق بقايا كرسي من الحديد بقدمين حافيين .. وجسد هزيل وعينين تنظران إلى الأفق البعيد بذهن شارد ...

وبحسب مسؤولين حكوميين سابقين فإن علي عبدالله صالح، كان يعمل في ذلك الحين في سوق المخلاص بصنعاء القديمة .. إلى جانب العمل من حين لآخر في المقهاية التي التقطت له الصورة المرفقة فيها .

وقالوا لـ " أحداث نت " أن الصورة المتداولة نشرها صالح في مذكرتها ، وتحديدا في الصفحة 165 من المذكرات.