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صنعاء - ياسمين الخيامي - يمني من ابناء هذه المحافظة يرتكب جريمة مروعة تقشعر لها الابدان وهزت وجدان كل اليمنيين..وقناة العربية تصفها بجريمة القرن

وصفت قناة العربية الجريمة التي ارتكبها مواطن من ابناء الضالع بانها جريمة القرن واكدت ان الاب غليظ القلب ليس في قلبه مثقال ذرة من الرحمة . ودعت القناة الجهات المختصة بعرض هذا الاب المجرم على طبيب نفسي . -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:- هاني بن بريك يغضب القيادة السعودية بهذا الكلام الجارح والمهين..لن تصدق ماذا قال بن بريك وكيف كان الرد السعودي عليه شاهد الرئيس الراحل علي عبد الله صالح قبل ان يتولى الحكم ويظهر حافي القدمين ويمارس هذا العمل المضحك ( صورة نادرة ) 10 عادات سيئة وخاطئة اياك ان تمارسها لأنها تتسبب في تدمير الكلى وتهدد حياتك انت واقراد اسرتك فتجنبها ولا تفعلها ابدا

يمني من ابناء هذه المحافظة يرتكب جريمة مروعة تقشعر لها الابدان وهزت وجدان كل اليمنيين..وقناة العربية تصفها بجريمة القرن

غرامة مالية ضد رئيس الوزراء لعدم ارتدائه الكمامات الواقية من كورونا خلال زيارته لهذه المنطقة وتجبره على دفع هذا المبلغ ..والسلطات تؤكد انه لا فرق بين كبير Advertisements هل تذكرون المطبع السعودي الذي قال ان اليهودية افضل من الاسلام..شاهد الكارثة المروعة التي وقعت له وجعلته يستغيث بولي العهد لإنقاذه من الموت(صورة صادمة) عاجل وخطير..السعودية تنقلب على الرئيس هادي وتفسد فرحة انتصارات قوات الشرعية وترسل قبل قليل فرقة عسكرية لانقاذ الانتقالي من هزيمة ساحقة في جعار وزنجبار معجون اسنان شهير..وعالم أمريكي يحذر الافراد والعائلات من استخدامه حتى لو قدم لك مجانا لأنه يشكل خطرا عليك وعلى كل افراد اسرتك فيصل القاسم يكشف عن الضحية القادمة من الحكام العرب ويعلن:.. رئيس هذه الدولة سيلحق بـ”صدام حسين” (الاسم) فقد استيقظ سكان محافظة الضالع باليمن على جريمة مروعة بعد أن ألقى أحد اباء ابنه الرضيع البالغ من العمر عامين في بئر عميق . وقالت قناة العربية ، أن الأب غليظ القلب ألقى إبنه في البئر في الساعات الأولى من الليل أول أمس بسبب بكائهآ المستمر وانزعاجه من ضجيج الصوت . وانتشل الأهالي جثة الطفل في صباح اليوم التالي ، وألقت الشرطة القبض على الأب بعد ساعات من العثور على الطفل . واعترف الأب بجريمته في التحقيقات و اكد أنه بالفعل قام بتلك الجريمة للتخلص من إزعاج ذلك الطفل ، فإن بكاءه كان يشعره بالصداع المستمر فقرر التخلص منه.

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