تعز: لجنة الطوارئ تعلن ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 218 حالة

أعلنت لجنة الطوارئ بمحافظة تعز(جنوب غربي اليمن)، اليوم الأربعاء، ارتفاع الحالات المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا بالمحافظة إلى 218 حالة منذ مطلع مايو الماضي.



وقالت اللجنة في بيان وصل "يمن شباب نت" نسخة منه، إنها سجلت اليوم الأربعاء أربع إصابات جديدة.



وأشارت إلى أن مجموع الحالات التي ثبت مخبرياً إصابتها بفيروس كورونا في محافظة تعز منذ مطلع مايو الماضي بلغت 218 حالة، بينها 58 حالة وفاة، و 45 حالة تعاف.



وأكدت اللجنة أن الحالات النشطة بلغ عددها 115 حالة، بينها 25 تتلقي العلاج في مراكز العزل العلاجي و 91 حالة بالحجر المنزلي الطوعي وتحت ملاحظة فريق الاستجابة وإشرافها.



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