شكرا لبحثكم عن خبر مدفعية الجيش تدمر مخزن سلاح لمليشيا الحوثي في جبهة البرح غرب تعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تمكنت القوات المشتركة في الساحل الغربي لمحافظة تعز،جنوبي غرب اليمن ، من دك مواقع وثكنات وتدمير مخزن سلاح للمليشيات الحوثية في جبهة البرح غرب تعز اليوم الاربعاء .

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وقال مصدر عسكري إن مدفعية القوات المشتركة في جبهة البرح استهدفت بضربات مركزة مواقع وثكنات المليشيات الحوثية لقي على إثرها عدد من عناصر الحوثي مصرعهم وجرح آخرون .

وأضاف المصدر أن مدفعية القوات المشتركة تمكنت من تدمير مخزن ذخيرة لسلاح الهاون والكاتيوشا تابع للمليشيات الحوثية في مصنع الكسارة.