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مدفعية الجيش تدمر مخزن سلاح لمليشيا الحوثي في جبهة البرح غرب تعز

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يزيد بن سلمان - شبوة -  

تمكنت القوات المشتركة في الساحل الغربي لمحافظة تعز،جنوبي غرب اليمن ، من دك مواقع وثكنات وتدمير مخزن سلاح للمليشيات الحوثية في جبهة البرح غرب تعز اليوم الاربعاء .

 

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 وقال مصدر عسكري إن مدفعية القوات المشتركة في جبهة البرح استهدفت بضربات مركزة مواقع وثكنات المليشيات الحوثية لقي على إثرها عدد من عناصر الحوثي مصرعهم وجرح آخرون . 

 

 وأضاف المصدر أن مدفعية القوات المشتركة تمكنت من تدمير مخزن ذخيرة لسلاح الهاون والكاتيوشا تابع للمليشيات الحوثية في مصنع الكسارة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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