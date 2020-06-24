شكرا لبحثكم عن خبر مدفعية الجيش تدمر مخزن سلاح لمليشيا الحوثي في جبهة البرح غرب تعز والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
تمكنت القوات المشتركة في الساحل الغربي لمحافظة تعز،جنوبي غرب اليمن ، من دك مواقع وثكنات وتدمير مخزن سلاح للمليشيات الحوثية في جبهة البرح غرب تعز اليوم الاربعاء .
وقال مصدر عسكري إن مدفعية القوات المشتركة في جبهة البرح استهدفت بضربات مركزة مواقع وثكنات المليشيات الحوثية لقي على إثرها عدد من عناصر الحوثي مصرعهم وجرح آخرون .
وأضاف المصدر أن مدفعية القوات المشتركة تمكنت من تدمير مخزن ذخيرة لسلاح الهاون والكاتيوشا تابع للمليشيات الحوثية في مصنع الكسارة.
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