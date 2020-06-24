الجيش يحبط تسللات حوثية في قانية ويستعيد مواقع في نهم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 أكد الناطق باسم الجيش الوطني العميد عبده مجلي، احباط الجيش والمقاومة الشعبية عدة تسللات لمليشيا الحوثية الانقلابية في جبهة قانية بمحافظة البيضاء والقضاء على مجاميع المليشيا التي حاولت التسلل إلى سوق قانية وبعض المواقع في الجبهة.

وأوضح أن تلك المواجهات كبدت المليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، بالإضافة إلى استعادة أسلحة وذخائر متنوعة من قبضتها. Advertisements وأضاف في تصريح لـ "سبتمبر نت" أن قوات الجيش حررت عددا من المواقع في منطقتي صلب ونجد عتق بجبهة نهم شرقي محافظة صنعاء، وتمكنت من القضاء على المليشيات الحوثية التي حاولت التسلل إلى بعض المواقع في الجبهة. وفي محافظة الجوف شن الجيش الوطني مسنودا بمقاتلات التحالف هجوماً واسعاً على مواقع تمركز المليشيا. وتمكن الجيش من استعادة عدد من المواقع في جبهات الجدافر والاقشع.

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