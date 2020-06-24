شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 23 حالة إصابة جديدة بكورونا في المحافظات المحررة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 يونيو 2020

عدن - الخليج 365

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا، مساء اليوم، عن تسجيل 23 إصابة جديدة بالفيروس في المحافظات المحررة .

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وذكرت اللجنة في تغريدة لها بتويتر، انه تم تسجيل (4) في عدن، و5 حالات حضرموت، و(4) في تعز، و(2) في لحج، (1) في الضالع، و(7) في المهرة .

كما سجلت اللجنة 13 حالة وفاة منها (8) في تعز، وحالتين في لحج، ومثلها في المهرة، وحالة في حضرموت