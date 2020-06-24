- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 23 حالة إصابة جديدة بكورونا في المحافظات المحررة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 يونيو 2020
عدن - الخليج 365
أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا، مساء اليوم، عن تسجيل 23 إصابة جديدة بالفيروس في المحافظات المحررة .
وذكرت اللجنة في تغريدة لها بتويتر، انه تم تسجيل (4) في عدن، و5 حالات حضرموت، و(4) في تعز، و(2) في لحج، (1) في الضالع، و(7) في المهرة .
كما سجلت اللجنة 13 حالة وفاة منها (8) في تعز، وحالتين في لحج، ومثلها في المهرة، وحالة في حضرموت
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 23 حالة إصابة جديدة بكورونا في المحافظات المحررة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.