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تسجيل 23 حالة إصابة جديدة بكورونا في المحافظات المحررة

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عدن - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 يونيو 2020

تسجيل 23 حالة إصابة جديدة بكورونا في المحافظات المحررة

عدن - الخليج 365

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس ، مساء اليوم، عن تسجيل 23 إصابة جديدة بالفيروس في المحافظات المحررة .

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وذكرت اللجنة في تغريدة لها بتويتر، انه تم تسجيل (4) في عدن، و5 حالات حضرموت، و(4) في تعز، و(2) في لحج، (1) في الضالع، و(7) في المهرة .

 

كما سجلت اللجنة 13 حالة وفاة منها (8) في تعز، وحالتين في لحج، ومثلها في المهرة، وحالة في حضرموت

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