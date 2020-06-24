مقتل 8 حوثيين بينهم قناص في محاولة تسلل بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

قتل 8 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية بينهم قنّاص، الأربعاء، خلال محاولة تسلل فاشلة صوب مواقع القوات اليمنية المشتركة، جنوبي مدينة الحديدة.



وقالت القوات المشتركة، في بيان له وفقا للعين إن وحدات الاستطلاع رصدت 8 عناصر بينهم قناص من بقايا جيوب المليشيات الحوثية لحظة تسللهم من جهة "خط زبيد" إلى مزارع نخيل قريبة من خطوط التماس شرق منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا.

وذكر البيان، أن وحدات القوات المشتركة سرعان ما قامت بالتعامل مع المجاميع قبل فرارهم، فضلا عن إسقاط القناص قبل أن يكمل تمركزه في أوساط أشحار النخيل.

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وفي جبهة الساحل الغربي لليمن، تمكنت القوات المشتركة أيضا من دك مواقع وثكنات وتدمير مخزن سلاح للمليشيات الحوثية في جبهة البرح غرب تعز .

ووفقا لذات المصدر، فقد استهدفت مدفعية القوات المشتركة في جبهة البرح، بضربات مركزة، مواقع وثكنات المليشيات الحوثية، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم.

كما تمكنت مدفعية القوات المشتركة، من تدمير مخزن ذخيرة لسلاح الهاون والكاتيوشا تابع للمليشيات الحوثية في مصنع الكسارة، بذات الجبهة.

ومنذ توقيع اتفاق ستوكهولم بخصوص الحديدة، تواصل مليشيا الحوثي الانقلابية خروقاتها لوقف إطلاق النار، كما قامت باغتيال أحد أعضاء فرق الرقابة من الجانب الحكومي في مارس الماضي.

وعلقت الحكومة اليمنية مشاركتها في لجان مراقبة وقف إطلاق النار، واشترطت نقل البعثة الأممية بخصوص الحديدة إلى مقر محايد بعيدا عن سيطرة المليشيا الحوثية.