شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : فريق المراقبين العسكريين يغادر ابين على وجه السرعة وأنباء عن فشل ذريع في مهمته والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - افادت مصادر مطلعة ان فريق المراقبين التابع للتحالف العربي غادر جبهات أبين مساء اليوم الاربعاء . وقالت المصادر ان فريق المراقبين قرر ان يعود لعدن بعد تعثر مهمته. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" حقيقة بيع جزر وموانئ يمنية للسعودية ومستشار هادي يكشف تفاصيل

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حيث اكدت المصادر تجدد الاشتباكات بين الجيش اليمني ومسلحي مليشيات المجلس الانتقالي في محافظة أبين رغم محاولات فريق المراقبين فك الاشتباكات .

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