شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : طائرة ملكية خاصة تقلع من مطار القاهرة الان وتنقل على متنها شخصيات سياسية هامة ..."الأسماء" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - غادرت طائرة خاصة سعودية قبل قليل مطار القاهرة الدولي متجهة الى العاصمة السعودية الرياض، على متنها رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني ، ومستشار رئيس الجمهورية رئيس الوزراء السابق الدكتور احمد بن دغر ومستشاري الرئيس عبدالعزيز جباري وسلطان العتواني وعدد من المستشارين.

وعلم "نيوز لاين" من مصادر خاصة ان اجتماعا هاما سيعقد خلال اليومين القادمين في العاصمة الرياض مع الرئيس هادي ونائبه علي محسن ورئيس البرلمان سلطان البركاني والمستشارين لمناقشة المستجدات الراهنة على الساحة الوطنية خصوصا ما يتعلق بسيطرة ميليشيات الانتقالي على مدينة سقطرى وميليشيات الحوثي على عدد من المناطق. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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