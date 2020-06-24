شكرا لقرائتكم خبر عن مجزرة مروعة تعرضت لها المخابرات السعودية السعودي ...تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زعم حساب شهير ، بتسريباته السياسية على تويتر ، أن القصف الذي نفذته جماعة الحوثي في ساعة مبكرة من امس، الثلاثاء، واستهداف العاصمة السعودية الرياض ، بصواريخ باليستية ، قد أسفر عن مقتل 17 ضابطا وجنديا وتحديدا داخل مبنى المخابرات.

حساب “الرادع القطري” الشهير بتويتر ، والذي يحظى بمتابعة أكثر من 45 ألف شخص، زعم في سلسلة تغريدات له ، أنه قتل في مبنى المخابرات بالرياض ليلة امس ما لا يقل عن ١٧ ضابطا وجنديا سعوديا ، من خلال قصف الحوثي للمبنى. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وأضاف وفق ما رصدته (وطن) ، أن السلطات السعودية تعتقل عدد من اللاجئين اليمنين في السعودية ، بتهمة استطلاع الأهداف ، في وقت الاستهداف الحوثي و ما بعده لنقل أخبار القصف للحوثي، وأن من بين المعتقلين 4 شباب يمنيين على ارتباط مع أمن الدولة الإماراتي.

الحساب القطري أشار أيضا إلى شكوك لدى أجهزة الأمن السعودي بتورط جهات إماراتية باستهداف الحوثي لعدة مواقع في السعودية، موضحا أن لهذه الجهات دور في تحديد نوعية الأهداف وتوقيت الضربة وأن القصف على السعودية تزامن مع تقارب إماراتي مع الحوثيين.

والمتابعين للملف اليمني ـ بحسب الرادع القطري ـ يعلمون تماماً عملية خلط الأوراق في ملف سقطرى وعدن والانتقالي وصنعاء، مضيفا أن الإماراتيين هم من ورطوا السعودية بمعاركهم مع الحوثي ومن ثم انسحبوا من المواجهات وفتحوا قنوات اتصال سرية مع قيادات الحوثي، وتركت السعودية وحيدة في مواجهة الحوثي.

واختتم الحساب الشهير بتسريباته السياسية تغريداته بالتأكيد على أن ابن زايد ورط ابن سلمان في ملف اليمن والضحية هم شباب السعودية الذين يقتلون بالعشرات يومياً على جبهة الحد الجنوبي.