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مواطن من الحديدة تعرض طفله للاغتصاب يناشد الانتقالي

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يزيد بن سلمان - شبوة -  

قالت صحيفة ((عدن الغد)) ان المواطن عبدو سالم عوض وهو أحد نازحي محافظة الحديدة حضر الى مقرها شاكياً قيام مجموعة من الشباب باختطاف طفله واغتصابه.

 

وقال عبدو وهو أحد أبناء محافظة الحديدة في معرض شكواه للصحيفة أن  "مجموعة من الشباب قاموا باختطاف ولده وائل عبدو سالم عوض من الشارع العام في حي إنماء الجديد".. مبيناً أنهم "أخذوه إلى مكان مجهول ومنعزل وقاموا بضربه وإغتصابه".

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وأوضح عبدو أنه تقدم ببلاغ إلى شرطة الشعب بمديرية البريقة وقدموا لهم أسماء الأشخاص الذين أقدموا على إغتصاب طفله..مشيراً إلى أن أحد 

أقرباء هؤلاء الأشخاص قام بمداهمة منزله  الكائن في منطقة الحسوة على خلفية تقديم البلاغ إلى الشرطة، حيث أطلقوا وابلاً من الرصاص على أسرته ولاذوا بالفرار.

 

وناشد عبدو محافظ محافظة عدن والأجهزة الأمنية بعدن وقيادة المجلس الانتقالي والرأي العام التدخل في هذه القضية لإنصافه وبأسرع وقت ممكن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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