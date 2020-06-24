شكرا لبحثكم عن خبر تعزيز جهاز المناعة أبرزها.. 10 فوائد للجسم من تناول البرقوق والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - البرقوق من الفاكهة التى يحرص الكثير من الأشخاص على تناولها؛ نظرا لمذاقها اللذيذ والمختلف عن غيرها من الفواكه، بالإضافة إلى أن البرقوق يتمتع باحتوائه على العناصر الغذائية و الفيتامينات الصحية لجسم الانسان
وكشف الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، عن أبرز الفوائد الصحية التى يكتسبها الجسم عند تناول البرقوق، أبرزها:
1-يساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري
2-يحافظ على صحة العظام من هشاشة العظام
3-يحد من الشعور بالقلق
4-يعمل على تعزيز جهاز المناعة
5- ترميم الخلايا وإبطاء عملية الشيخوخة
6-يساعد الجسم على التخلص من الصوديوم عن طريق التبول
7-يساهم في السيطرة على ضغط الدم
8-التقليل من خطر الإصابة بالسكتات
9- يعالج حالات الامساك
10-يقلل من مستويات سكر الدم
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