شكرا لبحثكم عن خبر تعزيز جهاز المناعة أبرزها.. 10 فوائد للجسم من تناول البرقوق والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - البرقوق من الفاكهة التى يحرص الكثير من الأشخاص على تناولها؛ نظرا لمذاقها اللذيذ والمختلف عن غيرها من الفواكه، بالإضافة إلى أن البرقوق يتمتع باحتوائه على العناصر الغذائية و الفيتامينات الصحية لجسم الانسان

وكشف الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، عن أبرز الفوائد الصحية التى يكتسبها الجسم عند تناول البرقوق، أبرزها:

1-يساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري

2-يحافظ على صحة العظام من هشاشة العظام

3-يحد من الشعور بالقلق

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4-يعمل على تعزيز جهاز المناعة

5- ترميم الخلايا وإبطاء عملية الشيخوخة

6-يساعد الجسم على التخلص من الصوديوم عن طريق التبول

7-يساهم في السيطرة على ضغط الدم

8-التقليل من خطر الإصابة بالسكتات

9- يعالج حالات الامساك

10-يقلل من مستويات سكر الدم