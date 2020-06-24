شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا بتعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت لجنة الطوارئ بمحافظة تعز اليوم تسجيل اربع إصابات جديدة بفيروس كورونا.



وبذلك يرتفع اجمالي الإصابات المسجلة الى 218 حالة تماثل منها 45 حالة للشفاء، وفقا لوكالة سبا الشرعية .

وبلغ اجمالي عدد الوفيات 58 حالة، و115 حالة نشطة.

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