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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يعزّي بوفاة النجل الأكبر لوزير الدفاع الأسير اللواء الركن محمود أحمد سالم الصبيحي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
بعث محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، برقية عزاء ومواساة بوفاة النجل الأكبر لوزير الدفاع الأسير البطل اللواء ركن الأسير محمود الصبيحي جاء فيها:
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة النجل الأكبر لوزير الدفاع "عبدالولي محمود أحمد سالم الصبيحي"، إثر حادث مروري مؤسف صباح أمس في الخط الساحلي راس العارة بمحافظة عدن.
وبهذا المصاب الجلل نتقدّم بخالص تعازينا ومواساتنا للأخ القائد البطل الشجاع الأسير اللواء الركن محمود أحمد سالم الصبيحي الذي يقبع في زنازين الحوثة (الإنقلابيين) ونسأل الله تعالى أن يفك أسره، والتعازي موصولة لإخوة الفقيد وضاح وعبدالله محمود، وولده محمود عبدالولي محمود، وجميع أفراد أسرتهم الفاضلة، وأقاربهم كافة وأبناء الصبيحة عامة.
سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه مع الشهداء والصالحين في المقام الأعلى جنة الفردوس، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون .
اللواء الركن
فرج سالمين البحسني
محافظ حضرموت/
قائد المنطقة العسكرية الثانية
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