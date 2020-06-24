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عدن - ياسمين التهامي - كشف مستشار رئيس الجمهورية عبدالعزيز جباري، حقيقة الوثائق التي تدين عدد من الشخصيات الوطنية باستلام ملايين الريالات مقابل بيع جزر وموانئ يمنية للسعودية.

وقال نائب رئيس مجلس النواب في منشور رصده " أحداث نت " اليوم، على صفحته بموقع فيسبوك : محاولة تشويه الشخصيات الوطنية الرافضة والمقاومة للمشروع السلالي الإيراني وشركائه في اليمن من خلال نشر وثائق مزورة بأن عدد من الشخصيات السياسية أستلمت ملايين الريالات مقابل بيع جزيرة هنا او ميناء هناك . شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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حقيقة بيع جزر وموانئ يمنية للسعودية ومستشار هادي يكشف تفاصيل



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وأضاف مستشار رئيس الجمهورية : أصبح هذا الإسلوب عديم الجدوى ولم يعد يصدقه أحد لأن من رفض وقاوم هذا المشروع لايبحث عن المال بل يبحث عن بلد كبير وعظيم دمرته ميليشيا الحوثي عملاء آيات إيران .

وتابع جباري : فمن ضحى بكل مايملك ونهبت ممتلكاته وفجرت منازله وقتلت وشردت ميليشيا الحوثي أبنائه وأسرته وعشيرته قطعا لايبحث عن المال ..

واردف قائلا: وبصفتي احد موظفي الدولة أنفي ماورد في هذه الوثائق المزورة ..وعلى جماعة الحوثي ومن يساندهم من بعض المتحزبين بدلاً من محاولة تشويه اليمنيين وإظهارهم بصورة الباحثين عن المال على حساب المصلحة الوطنية أن يستجيبوا لصوت العقل والمنطق ويكفوا عن الإستمرار في سفك دماء اليمنيين بمعركة خاسرة يعرفون نتائجها سلفا وليدركوا أن اليمنيين لايمكن ان يقبلوا بمشروع الولاية الدينية مهما كلفهم ذلك من ثمن.

واختتم نائب رئيس مجلس النواب بالقول "التراجع عن الانقلاب وتسليم أسلحة الجيش هو الأجدى والأفضل والأقل كلفة لليمنيين عامة ولجماعة الحوثي خاصة ليعيش اليمن كل اليمن في سلام واستقرار" والله من وراء القصد".

يذكر أنه تم خلال اليومين الماضيين ، تداول عدد من الوثائق التي تزعم بيع قيادات في الدولة بيع جزر وأماكن فيها ثروات نفطية للملكة العربية السعودية ، وهو ما نفته وزارة النفط والثروة المعدنية أمس في بيان رسمي . مؤكدة حقها في رفع دعوى قضائية ضد من يقف وراء تلك الوثائق المزورة .