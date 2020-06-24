شكرا لقرائتكم خبر عن الملاكم اليمني الشهير يعود للساحة ليفاجئ الجميع بخليفته في الملاكمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاجأ الملاكم اليمني الأصل، البريطاني الجنسية نسيم حميد كشميم، بطل العالم السابق في وزن الريشة، محبيه بظهوره مع نجله الشاب أدم.

ويستعد آدم نسيم حميد كما تشير تقارير بريطانية لخوض نزاله الأول في الملاكمة الرياضة التي برع فيها والده وسطر اسمه فيها بأحرف من ذهب. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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ويعد نسيم حميد ملاكماً محترفاً سابقاً نافس منذ العام 1992م حتى 2002، وخاض 37 نزالاً فاز في 36 غالبيتها بالضربة القاضية فيما تلقى خسارة واحدة فقط بالنقاط في مشواره الرياضي الحافل.

ورغم اعتزاله قبل نحو ١٨ عاماً، لايزال البرنس نسيم كما أطلق عليه عشاق ومحبو اللعبة، إحدى العلامات البارزة في رياضة الملاكمة.