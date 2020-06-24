شكرا لقرائتكم خبر عن بياناً ناريا شديد اللهجة أصدرته اقوى وأكبر قبائل اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت قبائل بكيل أكبر وأقوى القبائل اليمنية، بياناً ناريا شديد اللهجة أعلنت فيه عن موقفها من سيطرة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، على جزيرة سقطرى وترحيل المواطنين من أبناء المحافظات الشمالية ومحافظتي شبوة وأبين، من الجزيرة غربي اليمن بتوجيهات إماراتية .

وقال مشايخ وحكماء وأعيان قبائل بكيل في بيان صدر عنهم أمس وحصل " أحداث نت " على نسخة منه ، إن التحالف العربي ناقض أهداف تدخله المعلنة، في اليمن فبدلا من إسقاط انقلاب جماعة الحوثي وإعادة الشرعية للعاصمة صنعاء، قضى على ما تبقى منها في جزيرة سقطرى وانقلب عليها في العاصمة المؤقتة عدن من خلال دعم انقلاب جديد ومليشيا جديدة وبدلا من الحفاظ على الوحدة، عمل التحالف، على تعزيز نزعة الانفصال وتغذيت الصراع المناطقي بين أبناء اليمن الواحد . شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وأضافوا : “منذ ما يقارب الستة اعوام على تدخل التحالف العربي ، لمساندة الشرعية التي لم تعد على ما كانت عليه، قبل تدخله في اليمن بل أصبحت هي الهدف الذي يحاربه التحالف السعودي والاماراتي والذي أصبح إخراجهما من الأراضي اليمنية مطلبا شعبيا لا ينبغي تجاهله لا سيما بعد دعمها للانقلاب على الشرعية وعدوانها الجسيم على قوات الجيش الوطني في عدن والانقلاب عليها مجددا في سقطرى وطرد الحكومة الشرعية من كامل الجزيرة ”.

وعبرت قبائل بكيل في بيانها الناري عن ادانتها الصارخة لمواقف الشرعية في الوقوف مغلولة اليدين إزاء الانقلاب في جزيرة سقطرى الذي جاء بتوجيهات من قبل التحالف السعودي الاماراتي الذي دأب على خداع اليمنيين وتقسيم بلادهم، وفقا لما أورده البيان.

و دعت القبائل في مضمون بيانها، كافة القبائل اليمنية وجميع أبناء اليمن إلى "النكف القبلي" لمواجهة من وصفتهم بـ"الغزاة المحتلين" في إشارة إلى التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

واعتبر البيان، كلا من السعودية والامارات، كيانا محتلا يجب مواجهته بالقوة، مشيرا إلى أن اليمنيين استنفدوا كل خياراتهم السلمية في التعامل ما وصفه البيان بـ"قوى الاحتلال"، وأن جميع المحاولات وصلت إلى "طريق مسدود". مبينا أن مواجهة الحوثيين لم تعد أولوية لدى اليمنيين.

كما أعلنت قبائل بكيل في سياق البيان الصادر : استعدادها لتأجيل خلافاتها ومعركتها مع الحوثيين، وتشكيل جبهة موحدة لمواجهة الخصم المشترك.