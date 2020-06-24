شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: المملكة شريك أساسي في التحالف ضد داعش والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �كد تقرير صادر عن الخارجية الأمريكية، على أن المملكة شريك أساسي في التحالف الدولي ضد داعش. ولفت إلى تعرض مواقع نفطية في المملكة إلى هجمات في سبتمبر الماضي. وقال التقرير إن الرياض تواصل العمل مع واشنطن في جهود مكافحة الإرهاب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الأمريكية: المملكة شريك أساسي في التحالف ضد داعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على يمن تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.