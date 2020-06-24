شكرا لمتابعة خبر عن مستشار رئاسي : يكشف عن وثائق تدين شخصيات ومسؤولين يمنيين استلموا ملايين الريالات مقابل بيع جزر وموانئ يمنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مستشار الرئاسة اليمنية عبدالعزيز جباري حقيقة الوثائق التي تدين عدد من الشخصيات الوطنية باستلام ملايين الريالات مقابل بيع جزر وموانئ الدولة.

وقال جباري: محاولة تشوية الشخصيات الوطنية الرافضة والمقاومة للمشروع السلالي الإيراني وشركائه في اليمن من خلال نشر وثائق مزورة بأن عدد من الشخصيات السياسية أستلمت ملايين الريالات مقابل بيع جزيرة هناء اوميناء هناك .

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وتابع: أصبح هذا الإسلوب عديم الجدوى ولم يعد يصدقه أحد لأن من رفض وقاوم هذا المشروع لايبحث عن المال بل يبحث عن بلد كبير وعظيم دمرته جماعة الحوثي عملاء آيات إيران . .

واضاف جباري بالقول: فمن ضحى بكل مايملك ونهبت ممتلكاته وفجرت منازله وقتلت وشردت ميليشيا الحوثي أبنائه وأسرته وعشيرته قطعا لايبحث عن المال ..

واردف قائلا: وبصفتي احد موضفي الدولة أنفي ماورد في هذه الوثائق المزورة ..وعلى جماعة الحوثي ومن يساندهم من بعض المتحزبين بدلاً من محاولة تشويه اليمنيين وإظهارهم بصورة الباحثين عن المال على حساب المصلحة الوطنية أن يستجيبوا لصوت العقل والمنطق ويكفوا عن الإستمرار في سفك دماء اليمنيين بمعركة خاسرة يعرفون نتائجها سلفا وليدركوا أن اليمنيين لايمكن ان يقبلوا بمشروع الولاية الدينية مهما كلفهم ذلك من ثمن.

واختتم بقوله" وبأن التراجع عن الانقلاب وتسليم أسلحة الجيش هو الأجدى والأفضل والأقل كلفة لليمنيين عامة ولجماعة الحوثي خاصة ليعيش اليمن كل اليمن في سلام واستقرار" والله من وراء القصد

كشف مستشار الرئاسة اليمنية عبدالعزيز جباري حقيقة الوثائق التي تدين عدد من الشخصيات الوطنية باستلام ملايين الريالات مقابل بيع جزر وموانئ الدولة.

وقال جباري: محاولة تشوية الشخصيات الوطنية الرافضة والمقاومة للمشروع السلالي الإيراني وشركائه في اليمن من خلال نشر وثائق مزورة بأن عدد من الشخصيات السياسية أستلمت ملايين الريالات مقابل بيع جزيرة هناء اوميناء هناك .

وتابع: أصبح هذا الإسلوب عديم الجدوى ولم يعد يصدقه أحد لأن من رفض وقاوم هذا المشروع لايبحث عن المال بل يبحث عن بلد كبير وعظيم دمرته ميليشيا الحوثي عملاء آيات إيران . .

واضاف جباري بالقول: فمن ضحى بكل مايملك ونهبت ممتلكاته وفجرت منازله وقتلت وشردت ميليشيا الحوثي أبنائه وأسرته وعشيرته قطعا لايبحث عن المال ..

واردف قائلا: وبصفتي احد موضفي الدولة أنفي ماورد في هذه الوثائق المزورة ..وعلى جماعة الحوثي ومن يساندهم من بعض المتحزبين بدلاً من محاولة تشويه اليمنيين وإظهارهم بصورة الباحثين عن المال على حساب المصلحة الوطنية أن يستجيبوا لصوت العقل والمنطق ويكفوا عن الإستمرار في سفك دماء اليمنيين بمعركة خاسرة يعرفون نتائجها سلفا وليدركوا أن اليمنيين لايمكن ان يقبلوا بمشروع الولاية الدينية مهما كلفهم ذلك من ثمن.

واختتم بقوله" وبأن التراجع عن الانقلاب وتسليم أسلحة الجيش هو الأجدى والأفضل والأقل كلفة لليمنيين عامة ولجماعة الحوثي خاصة ليعيش اليمن كل اليمن في سلام واستقرار" والله من وراء القصد.