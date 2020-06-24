شكرا لمتابعة خبر عن العواضي : يكشف كيف تعامل الحوثيون مع منازل خصومهم السياسيين بعد دخولهم ردمان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكد الشيخ ياسر العواضي بأن جماعة الحوثي لم تكتف ببيته بعد دخولها مديرية رمان بمحافظة البيضاء، مؤكدا بان جماعة الحوثي نهبت ودمرت قرابة 35 منزلا من منازل خصومها السياسيين.

وقال العواضي في تغريدة على حسابه في تويتر أن جماعة الحوثي لم تكتف ببيته بل داهمت ونهبت ودمرت قرابة 35 منزل في مديرية ردمان بالبيضاء.

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ووأوضح العواضي بأن جماعة الحوثي هاجمت ونهبت أيضا منازل شقيقاته في العاصمة صنعاء.

وأضاف العواضي "يحاول شعف الحوثه كذبا تطمين الناس في المناطق القادمين عليها ان الحرمات مصانه ليخدروا الناس"

ولفت العواضي قائلا "لاتصدقوهم فهم اكذب واقذر من الله خلق تمنيت لواكتفوا بمنزلي وتركوامنازل الناس ومنازل كريماتي في صنعاء"

واختتم العواضي بقوله "وهكذا يفعلون في كل ارض يدخلوها"

كما شن العواضي هجوما جديدا على جماعة الحوثي حيث وصفها بـ "عصابة سرق ولصوص"