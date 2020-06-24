شكرا لمتابعة خبر عن اخر المستجدات للعمارك المشتعلة في محافظة مأرب والجوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لليوم الخامس على التوالي ، تدور معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني وجماعة الحوثي ، في منطقة قانية جنوب مأرب على الحد الفاصل مع محافظة البيضاء "وسط اليمن" في ظل هجمات مستمرة جماعة الحوثي التي تحاول تحقيق أي اختراق والتقدم نحو محافظة مارب.

وكثف الحوثيون هجومهم على قانية بعد سيطرتهم على مديرية ردمان بمحافظة البيضاء، بعد مواجهات محدودة مع قبائل ال عواض انتهت بإحكام سيطرتهم على المديرية.

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وقالت المصدر أن جماعة الحوثي حاصرت السوق بعد معارك هي الأعنف منذ نحو أسبوع، سيطرت خلالها على مواقع استراتيجية أبرزها مواقع "مسعودة" و"العر" و"الخدار السود" والتي تطل على السوق.

وتعد منطقة قانية سوقاً تجارية لعدد من المناطق المجاورة من محافظة البيضاء وماهلية وبني عبد بمأرب، وجاء حصار جماعة الحوثي له بعد أن تمكن مسلحوها من قطع خطوط الإمداد على قوات الجيش المتواجدة في محيط السوق.

وتأتي هذه المواجهات في ظل هجوم حوثي متواصل منذ أكثر من أسبوعين من عدة محاور في محاولة للتقدم باتجاه مأرب، وهو الهدف الذي أعلنته جماعة الحوثي وحشدت حشودها لتنفيذه منذ عدة أشهر.

وخلال الأشهر الماضية حشدت جماعة الحوثي آلاف المقاتلين ودفعت بهم الى مديرية صرواح، وشنت هجمات لا تزال تتوالى بين الحين والآخر، محاولة التقدم الى معسكر كوفل غرب مارب، لكنها فشلت في تحقيق أي تقدم.

ويوم أمس، تسللت عناصر الحوثي من جبل هيلان الى الطريق الرابط بين مارب والجوف، والذي تمكنت من قطعه لساعات قبل أن تشن قوات الجيش هجوما وتتمكن من استعادته، وقتل خلال العملية رئيس عمليات المنطقة العسكرية الثالثة بحسب المصدر.

وفي وقت سابق اليوم، نعت وزارة الدفاع اليمنية ورئاسة هيئة الأركان العامة، رئيس شعبة العمليات المنطقة العسكرية الثالثة العميد الركن ناجي علي حنشل، الذي قتل مع اثنين من مرافقيه في معارك ضد الحوثيين غربي مأرب .