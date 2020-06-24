شكرا لمتابعة خبر عن قوات تابعة للتحالف تنتشر في ابين لمراقبة وقف اطلاق النار بين الشرعية الانتقالي .. ومصادر تتحدث عن اجتماع مرتقب خلال الساعات القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن ، اليوم الأربعاء ، عن بدء نشر مراقبين لوقف إطلاق النار الشامل في محافظة أبين بين قوات الحكومة اليمنية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستقوم بنشر مراقبين على الأرض في (أبين) لمراقبة وقف إطلاق النار الشامل وفصل القوات.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

فتاة تحضن أسد وتمضي معه أوقات ممتعة بشكل يومي وعندما حققت رغبتها حدثت لها مفاجأة لم يتوقعها احد

الفنانة المثيرة ”نسرين طافش“ تظهر بإطلالة شبه عارية وسط “حوض السباحة” ... شاهدوا جسدها المثير وهي تنثر قطرات الماء على صدرها البارز

شاهدوا “قناة mbc” تسرب فيديو من الحلقة الصادمة من “برنامج رامز مجنون رسمي” التي لم يتم اذاعتها في رمضان .. كسر فيها انف “فنانة مصرية شهيرة“ .. وحدثت فيها مفاجأة غير متوقعة لرامز جلال "فيديو"

صراع العروش يشتعل داخل “آل سعود”.. الذراع الاستخباراتية لـ”الأمير محمد بن نايف” يقلب الطاولة على “ولي العهد محمد بن سلمان“

لاول مرة ظهور صاروخي لـ”زوجة ملك الاردن“ ... “الملكة رانيا” تخطف الأنظار وكأنها ”حورية من الجنة” وتقهر كل “أميرات الخليج“ ... "صور"

Advertisements

بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل !

مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة

أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

في سياق متصل أوضحت مصادر محلية أن اللجنة العسكرية تحركت من مقر قوات التحالف في مدينة عدن صباح اليوم، ووصلت إلى الجهة الشرقية من زنجبار حيث تتمركز قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

وعقدت اللجنة، بحسب المصادر، لقاء قصيرا مع قادة القوات التابعة للمجلس الانتقالي في بلدة ”الشيخ سالم“ لمناقشة ترتيبات وقف القتال، وتحركت لاحقا إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية التي تتمركز في ”وادي سلا“ على بعد نحو 6 كيلومترات من ”الشيخ سالم.

ورجحت مصادر مطلعة بأن يتم عقد لقاء مرتقب يجمع بين قادة القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي برعاية اللجنة السعودية خلال الساعات المقبلة.