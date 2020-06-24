شكرا لقرائتكم خبر عن صورة من حفلة زفاف تكشف مفاجأة غير سارة للعروس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الأربعاء 24 يونيو 2020 07:54 مساءً - اكتشفت مادلين كيرك سميث المقيمة في نيوزيلندا إصابتها سرطان الثدي من خلال صورة التقطت خلال حفل زفافها.

ولاحظت العروس بعد تلقيها صور الحفل، أن لديها انتفاخ في منطقة الصدر، ثم قررت الذهاب إلى الطبيب في اليوم التالي، الذي قام بتشخيصها بورم خبيث بحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك".



جديد الخليج 365

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واعترفت كيرك سميث بأنها لاحظت تغيرات في صدرها لأول مرة منذ عدة سنوات، لكن التشخيص كان خاطئا. وقالت، "سأجري قريبًا آخر جلسة علاج كيميائي وستتم عملية استئصال الثدي في يوليو/ تموز، وأضافت: "ليس لدي أي فكرة عن مقدار ما كان يمكن تجنبه (في حال تم التشخيص مبكرا)".

وبرأي كيرك سميث، تم تشخيص المرض بشكل غير صحيح بسبب إحصائيات الأورام في ثدي الشابات، والتي تعتبر معظمها حميدة، بالإضافة إلى ذلك، لم يقم الطبيب بإجراء خزعة الأنسجة بشكل صحيح.

وقدمت كيرك سميث شكوى لتغيير المعايير المهنية للأطباء. وحاليا، هي "في طريقها للشفاء التام".

واعترفت كيرك سميث بأنها لاحظت تغيرات في صدرها لأول مرة منذ عدة سنوات، لكن التشخيص كان خاطئا. وقالت، "سأجري قريبًا آخر جلسة علاج كيميائي وستتم عملية استئصال الثدي في يوليو/ تموز، وأضافت: "ليس لدي أي فكرة عن مقدار ما كان يمكن تجنبه (في حال تم التشخيص مبكرا)".

وبرأي كيرك سميث، تم تشخيص المرض بشكل غير صحيح بسبب إحصائيات الأورام في ثدي الشابات، والتي تعتبر معظمها حميدة، بالإضافة إلى ذلك، لم يقم الطبيب بإجراء خزعة الأنسجة بشكل صحيح.

وقدمت كيرك سميث شكوى لتغيير المعايير المهنية للأطباء. وحاليا، هي "في طريقها للشفاء التام".