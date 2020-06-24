شكرا لقرائتكم خبر عن بالصورة البطل نسيم حميد يفاجئ العالم بخليفته في الملاكمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الأربعاء 24 يونيو 2020 07:54 مساءً - إذظهرت عليك هذهي الاعراض أثنا النوم فأنت مصاب بأمراض القلب أفعى الكوبرا تنتقم من طباخ وتنهي حياته بعد عشرين دقيقة من قطع رأسها وإعداد وجبة غداء من لحمها "فيديو مرعب " فيديو صــــــادم.. أسد مفترس يلتهم 70 غزال و135 شخص ..وعندما داهمت الشرطة كوخه وجدت مفاجأة لاتخطر على البال !! "شاهد " Advertisements عــــــاجل : مصر تباغت الجميع وتنفذ هجوم على أثيوبيا "تفاصيل" عاجل : اردوغان يفحم السيسي باول ردله على دخول القوه المصريه ليبيا بقوه عسكريه ظخمه ... تفاصيل عــاجل : الحزن يخيم على السعودية بسبب كارثة مروعة جعلت كل السعوديين في كافة المدن يُصابون بالحزن "صور +تفاصيل صــــادمة " بعد ولادتها بتوأم ..رجل يقتل زوجته ويقطع جثتها إلى 20 قطعة "تفاصيل صـــــــادمة"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة البطل نسيم حميد يفاجئ العالم بخليفته في الملاكمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.