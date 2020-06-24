شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اعلنت الفنانة السورية “كيندا حنا“ والشهيرة بـ سارة باب الحارة ان ملياردير سعودي طلب يدها ومنحها مهر كبير جدا ، واشترط عليها ترك المسيحية والدخول في الاسلام والتوقف عن التمثيل في المسلسلات والافلام . ولم تذكر كيندا المبلغ الخرافي الذي حصلت عليه لكنها اكدت انها ستترك الديانة المسيحية وستتوقف عن التمثيل لانها حصلت من زوجها الملياردير على ما يكفيها هي واولادها واحفادها وانها ليست بحاجة للتمثيل ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • شاهد كيف انتقم الله من رامز جلال وزوجته بسبب برنامج المقالب الذي تبثه قناة MBC .. "فيديو" • فضيحة مدوية للاعلامية السعودية "نادين البدير" ..شاهدو الفيديو الذي هز المملكة • ظهور فاضح للفنانة نسرين طافش .. ارتدت ملابس عارية وكشفت عن مناطقها الحساسة .. شاهد • الفنانة هيفا وهبي تستعرض مفاتنها في الصالة الرياضية بشكل صادم ..شاهد فيديو فاضح • عندما يجتمع الجمال التركي مع جمال البحر تكون النتيجة ظهور ناعم وفاضح للمثلة الشهيرة "ديميت اوزديمير"..(صور). • عاجل : الموت يفجع الفنانة "أحلام" والحزن يجتاح الوطن الفني • ظهور فاضح وصادم للمذيعة علا فارس .. شاهد الملابس العارية والمثيرة التي ارتدتها ..صور • هل تذكرون العقيد "معتز" نجم مسلسل"باب الحارة" ..شاهدو ماذا فعل تنظيم داعش بزوجته لانها فاتنة الجمال ..(صور) Advertisements • ‏عندما يجتمع الجمال التركي مع جمال البحر تكون النتيجة ظهور ناعم وفاضح للمثلة الشهيرة "ديميت اوزديمير"..(صور). • فضيحة جديدة لإبنة الفنان عمرو دياب داخل السوبر ماركت ..شاهد الصور • ملكة جمال مصر الفنانة هبة السيسي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بفضيحة ليس لها مثيل ..ظهرت بملابس صادمة تمارس المحظور مع حيوان غريب على الشاطئ ..شاهد الصور • ‏كل امرأة لها طريقة مختلفة في سهرتها مع زوجها...شاهد سهرة فاضحة ل "غادة عبدالرزاق" مع زوجها ..(شاهد الفيديو). • تسريب فيديو صادم ومحرج لزوجة أمير قطر الشيخة جواهر بنت حمد.. والشيخ تميم يجن جنونة بعد مشاهدة هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ..شاهد • هل تخيلتم شكل ابنة الفنانة احلام .. شاهدو المفاجأة في اول ظهور لها .."صور" • تسريب صور فاضحة لابنة امير خليجي وهي عارية بين احضان حبيبها .. شاهد ----------------------- ورفضت كيندا الكشف عن اسم الملياردير وقالت ان الجميع سيتعرف عليه حين يقام العرس. وكانت الفنانة السورية كيندا حنا والشهيرة بـ سارة باب الحارة قد نشرت سابقا صورة حديثة لها عبر الانستجرام وصفها الجمهور بالأجرأ على الاطلاق. و ظهرت مؤخرا وهي ترتدي بلوزة باللون المشمي البارد مكشوفة الصدر والبطن وبنطال ابيض واختارت اكسسوار باللون الفيروزي مع تسريحة شعر ناعمة جدا ومستحضرات تجميل لطيفة. وكتبت الفنانة كيندا حنا “نجمة باب الحارة ” تعليقا أطلقت خلاله مجموعة من الهاشتاغات لمن اهتموا بإطلالتها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.