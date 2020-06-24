شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ‏عندما يجتمع الجمال التركي مع جمال البحر تكون النتيجة ظهور ناعم وفاضح للمثلة الشهيرة "ديميت اوزديمير"..(صور). والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ‏نشرت الممثلة التركية ديميت اوزديمير صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت ديميت اوزديمير بإطلالة ساحرة وجذابة في البحر، وهو ما دفع متابعيها إلى إبداء إعجابهم.

وارتدت ديميت اوزديمير كاش مايوة طويل باللون الأبيض بأكمام طويلة مصنوع من الحرير الناعم، وقبعة باللون الأبيض على رأسها، لتبرز من رقة وجمال إطلالتها.

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وتركت ديميت اوزديمير شعرها منسدلا بطريقة انسيابية ناعمة للغاية على ظهرها، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.

ولم تتكلف ديميت اوزديمير في وضع المكياج او إرتداء الاكسسورات؛ حيث ارتدت قرطين ناعمين باللون الذهبي، لتكتمل بذلك إطلالتها.