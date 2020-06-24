شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد كيف انتقم الله من رامز جلال وزوجته بسبب برنامج المقالب الذي تبثه قناة MBC .. "فيديو" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت قناة على منصة اليوتيوب تسمى كوكب المعرفة ، مقطع فيديو قالت فيه ان الفنان المصري رامز جلال تعرض لعقاب الهي شديد هو وزوجته بسبب برنامج المقالب الذي يقدمه سنويا على قناة MBC , حسب زعمها .

القناة قالت ان رامز جلال تعرض لحادث سير هو وزوجته وادخلا على اثر ذلك احد المستشفيات ، مضيفة ان زوجة الفنان رامز تعرضت لكسر في احدى قدميها .

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وحصل الفنان رامز جلال على شهرة واسعة في الوطن العربي بسبب برنامج المقالب الذي يقدمة في شهر رمضان المبارك من كل عام على قناة MBC .

ويزعم المقطع المتداول ان ما حدث للفنان رامز جلال وزوجته كان بسبب برنامج المقالب ، ودعوات المتابعين .