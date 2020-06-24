إب.. مقتل شابين وامرأة برصاص مسلحين مدعومين من قيادات حوثية

أقدم مسلحون مدعومون من قيادات حوثية على قتل شابين شقيقين وامرأة حاولت انقاذ حياتهما في محافظة إب، وسط اليمن.



وقال مصدر محلي لـ "يمن شباب نت" إن مسلحين من أسرة المروعي التي ينتمي إليها القيادي الحوثي ووكيل محافظة إب للشؤون الفنية في سلطات الحوثيين "عبدالواحد المروعي"، أقدموا على قتل شابين من أسرة "الرشيدي" وامرأة وإصابة رابع في مديرية السبرة شرق إب.



وأضاف المصدر أن المسلحين، قطعوا طريق الشابين الشقيقين " رمزي، وأيهم أحمد غانم الرشيدي" والشاب " محمد أحمد عايض الرشيدي" وأطلقوا عليهم الرصاص الحي ما أدى إلى مقتل الشقيقين وإصابة الشاب الثالث.



وأشار المصدر أن المسلحين لم يكتفوا بتلك الجريمة التي وصفها بالشنعاء، بل أقدموا على قتل امرأة ـ زوجة دحان أحمد محمد ـ صادف تواجدها بالقرب من مكان الحادثة، بعد أن حاولت تضميد جراح المصاب.



يذكر أن خلافات بين الأسرتين منذ سنوات تحولت إلى قضايا ثأرية تدعمها قيادات حوثية، أودت بحياة أكثر من عشرة أشخاص من أسرة الرشيدي خلال أقل من عام.



وأمس الأول أقدم قيادي حوثي على قتل شابين في مديرية المخادر بعد أن سطا على قطعة أرض تابعة لهم، في ظل جرائم وانتهاكات تطال المدنيين في المحافظة الخاضعة للحوثيين.

