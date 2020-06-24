مقتل إثنين من المواطنين برصاص قيادي حوثي شمال إب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 يونيو 2020

إب - الخليج 365

قتل إثنان من المواطنين بمحافظة إب وسط اليمن، في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعةلسيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية.

وقالت مصادر محلية إن إثنين من المواطنين قتلا برصاص قيادي حوثي بمنطقة السحول شمال مدينة إب.

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وأضافت المصادر أن القيادي الحوثي "بدر عقلان" أقدم على قتل "زياد أحمد يحيى عزيز الدميني" وخاله "حمير محمد نعمان الدميني"، بعد محاولته السطو على أرض مملوكة لأسرة الضحايا منذ عشرات السنوات.

وتشهد محافظة إب محاولات سطو لأراضي المواطنين وممتلكاتهم بقوة السلاح من قبل قيادات حوثية وسقط فيها الكثير من القتلى والجرحى.

وزادت الفوضى الأمنية بمحافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية والتي ترعة الفلتان الأمني بمختلف مديريات المحافظةـ ومعه زادت جرائم القتل والنهب والسطو على ممتلكات المواطنين ومصادرة الحقوق والحريات.